وفاة طفل سوري وفقدان شقيقه بطريقة مأساوية

المصدر: دمشق - متابعات

قالت وزارة الداخلية السورية إن معلومات وردت من مستشفى النور إلى شرطة ناحية الحميدية في طرطوس بدخول طفل للمستشفى مفارقاً الحياة يدعى "زيد"، مواليد 2008، إثر غرقه مقابل شاطئ النورس في طرطوس.

وأضافت الوزارة في بيان لها إنه نتيجة التحقيق وسؤال والد الطفل المدعو (محمد . ع) تبين أنه قدم مع أولاده من منطقة عربين في ريف دمشق قاصدين أحد المجمعات السياحية في منطقة الحميدية وفي حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً قام برفقة ولديه بالتوجه للسباحة على شاطئ النورس وتفاجئوا بقوة التيارات فحاول ولديه التشبث به إلا أنه لم يستطع إنقاذهما.

وأشار الأب إلى أنه بعد البحث عن الطفلين من قبل منقذين المجمع عثر على طفله "زيد" مفارقاً الحياة بسبب الغرق، ولم يتم العثور على طفله الآخر "ياسين" مواليد 2007، وتم تسليم جثة الطفل المتوفي إلى ذويه، وما زالت جهود البحث مستمرة عن الطفل المفقود.

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