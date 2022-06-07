على خطى الكاوبوي.. رجل يوقف بقرة هاربة بطريقة مثيرة في أميركا (فيديو)

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

وثقت قناة " SKY 5 " ، فيديو عبر مروحية هليكوبتر ، لبقرة هاربة ، من أحد المزارع بولاية أوكلاهوما ، فيما حاول المزارعين إيقافها بسياراتهم .

​​​​وأظهر الفيديو البقرة وهي تفر هاربة على الطريق العام بولاية أوكلاهوما ، فيما لحق بها المزارعون مٌحاولين إيقافها عن طريق اعتراضها بسياراتهم .

وأبان الفيديو فشل المزارعون في اعتراضها بسياراتهم ، حتى أتى شخص على حصان ورمى عليها حبل وشدها مع رقبتها حتى أوقفها ،كما يحدث في أفلام رعاة البقر تماما.

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