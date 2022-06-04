شاب سعودي يطلب الزواج من آمبر هيرد: "يا بعد قلبي.. بستر عليكي..انا افضل من السايب اللي كنتي معه" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد ان أصدرت المحكمة الأميركية قرارها بخسارة الممثلة ​آمبر هيرد​ الدعوى التي رفعتها ضد طليقها الممثل ​جوني ديب​ متهمة اياه بالتعدي عليها قررت شاب سعودي ان يواسيها وأرسل اليها رسالة صوتية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي كما طلب منها الزواج ووعدها ان يعيشا سوياً حياة كلها فرح وسعادة، وخاطبها بالقول " أمبورتي. يا بعد قلبي انت. ما دام الدنيا قفلت بوجهك خلاص ما الك غيري". وتابع "انا شفت الناس بلشت تكرهك وتتنمر عليكي، فانا قررت استر عليكي. والله يكتب لنا اللي فيه الخير. ما يقدرون النعمة يا بعد قلبي. وانا افضل من السايب اللي كنتي تعيشين معه. وسلامتك وتعيشين".

وانتشرت الرسالة الصوتية على صفحات السوشيل ميديا الشهيرة واعتبر كثر ان هذا الشاب عقوي للغاية وطريف بطلبه الذي قد لا يصل ابدا الى امبر هيرد وهو من باب النكتة فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news