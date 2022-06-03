"الأمير" هاري وعائلته تحت حماية الشرطة خلال زيارتهم لبريطانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصل ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ وطفلاهما أول من أمس إلى المملكة المتحدة لحضور الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني للملكة، وهذه هي الزيارة الأولى لهم منذ إعلان الأمير هاري وزوجته المفاجئ عن انسحابهما من الحياة الملكية في يناير 2020.

ويتم توفير حماية أمنية رفيعة المستوى لدوق ودوقة ساسكس وعائلتهما أثناء وجودهما في المملكة المتحدة لحضور أحداث اليوبيل. حبث سيقيمون في منزلهم في وندسور. وكان الأمير هاري اتخذ إجراءات قانونية في وقت سابق من هذا العام، مدعيًا من خلال محاميه أنه لا يشعر بالأمان في جلب عائلته دون حماية الشرطة. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس فإن هاري كان مستعداً لدفع تكاليف الحماية وادعى أن "فريق الأمن الخاص به في الولايات المتحدة ليس لديه سلطة قضائية كافية في الخارج".

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