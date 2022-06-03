وفاة سباح أميركي هاجمه تمساح أثناء محاولته العثور على قرص فريسبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعربت شرطة فلوريدا في الولايات المتحدة عن شكوكها بأن يكون تمساحاً التهم رجلا، نزل أحد الأنهار بحثا عن قرص فريسبي كان يلهو به.

وذكرت قناة "سي أن أن" نقلا عن بيان صحفي صادر عن قسم شرطة لارجو أن رجلاً يبحث في بحيرة فلوريدا عن طبق فريسبيز ربما يكون قد مات نتيجة لهجوم تمساح محتمل.

وقال مسؤولون إن بقايا جثة الضحية، التي حددت السلطات أنها شون ماكجينيس البالغ من العمر 47 عامًا، تم اكتشافها على طول ساحل بحيرة تايلور في لارجو بولاية فلوريدا ، من قبل أحد المارة وهو يمشي مع كلبه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

يقع Largo خارج تامبا بولاية فلوريدا.

ويعتقد المحققون أن الضحية كان يبحث عن طبق فريسبي في وقت ما خلال الليل عندما هاجمه تمساح. وجاء في البيان أنه "بينما سيحدد الفاحص الطبي سبب الوفاة، كان من المؤكد أن إصابات الرجل كانت إصابات واضحة تتعلق بالتماسيح".

وذكر البيان أن المسؤولين سيواصلون مراقبة تماسيح إضافية في المنطقة.

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