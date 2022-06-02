السعودية.. طالب يطعن معلما بجازان والجهات المعنية تباشر الحادث

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تباشر الجهات المعنية بمنطقة جازان بالسعودية حادثة طعن تعرض لها معلم في مجمع تعليمي بمحافظة هروب شرقي منطقة جازان .

ووفقًا للمعلومات حول الحادث بحسب صحيفة "سبق" فإن المعلم قد تعرض لطعنة في كتفه ونُقل على إثرها لمستشفى صبيا العام .

ووفقًا لمصادر طبية فإن حالة المعلم مستقرة وقد تلقى العلاج اللازم .

وصدر بيان أمني من شرطة محافظة الهروب بشأن ضبط الطالب ، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة الاختصاص.

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