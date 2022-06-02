فرنسا تقرر "الموت الرحيم" لحوت مريض عالق منذ أسابيع في نهر السين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قررت السلطات الفرنسية وضع حد لحياة حوت الاوركا الذي علق في نهر السين في فرنسا، بعد ان ضل طريقه. وذلك إثر فشل محاولات اقتياده الى البحر.

وحاول خبراء دون جدوى مساعدة الحوت، الذي تبين انه مريض جداً، ( وهو من نوع معروف بإسم الحوت القاتل)، على العودة الى المياه المالحة عبر استخدام تقنية السونار.

وكان الحوت رصد لأول مرة في 16مايو الماضي بين مدينتي لوهافر الساحلية الشمالية ومدينة روان في مقاطعة النورماندي. واظهرت التسجيلات الصوتية عبر تقنية السونار ان الحوت يطلق نداءات صوتية مماثلة لصرخات الالم فاستنتجت ان الحيوان في وضع صحي حرج وقررت ان الحل الوحيد الممكن هو القتل الرحيم للحيوان.

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