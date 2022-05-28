شاهد: الممرضة السعودية تكشف ردة فعل أسرتها بعد انتشار مقطع الاعتداء.. ومفاجأة عن حالة الجاني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت #سالمة_الشهري #الممرضة_السعودية المعتدى عليها في إحدى مستشفيات #محافظة_المجاردة التابعة لمنطقة عسير، عن ردة فعل أسرتها بعد انتشار مقطع #الاعتداء، ومفاجأة بشأن هوية المواطن الذي سحلها.

وقالت الشهري، خلال مداخلة هاتفية بـ#برنامج_سيدتي على قناة روتانا_خليجية: "شعر أهلي وأقاربي وزملائي بالعمل أيضاً بالصدمة بعد انتشار مقطع الاعتداء، وتعاطفوا معي لأن الوضع كان مسيئاً".

وأوضحت الشهري أن الشخص الذي اعتدى عليها وسحلها جامعي وليس مريضاً نفسياً، مشيرة:"سوف أتخطى الصدمة ولا اجعل أي شيء يكسرني".

وتابعت سالمة الشهري، حسب "المرصد" أن المواطن المعتدي عليها سيأخذ جزاءه كي يكون عظة وعبرة لأي شخص يحاول الإساءة للتمريض أو الكادر الصحي.

سالمة الشهري الممرضة المعتدى عليها بالمجاردة أعاني وأسرتي من صدمة بسبب انتشار مقطع الاعتداء#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bU0Jnxavl8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 28, 2022

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