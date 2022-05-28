أنفق 13 ألف دولار لكي يحقق حلمه بأن يصبح كلبا ( فيديو)
كرس رجل من اليابان مهووس بفكرة أن يصبح كلبا كل مدخراته ليتشبه بحيوانه المفضل مستثمرا في ذاك حوالي 12480 جنيها استرلينيا .
وأنفق توكو ما يقرب من مليوني ين - أي ما يعادل 12480 جنيها أسترلينيا - ليبدو تماما مثل سلالته المفضلة من الكلاب.
وطلب الرجل زيا واقعيا لنوع الكلب وهي من فصيلة كولي من شركة Zeppet ، وهي وكالة يابانية معروفة بصناعة المنحوتات والنماذج للأفلام ، والتي بدورها استغرقت 40 يوما لصنع الزي ، حيث استمر توكو في إضافة التحسينات لجعله مثاليا.
قال توكو لوسائل الأخبار اليابانية : "لقد صنعته لأنه يبدو حقيقيا عندما أرتديه. إنه المفضل لدي من بين الحيوانات رباعية الأرجل ، وخاصة الحيوانات اللطيفة. "
وحسب صحيفة "ميرور"، قال الرجل أن حلمه الدائم كان أن يتحول إلى كلب ، وقد حققت له شركة أزياء موهوبة طلبه غير العادي.
لكنه اشتكى أنه " إذا تحرك كثيرًا ، فإن فرصه لكي يبدو مثل كلب واقعي تتراجع" ، علما أن الزي المصنوع من مواد مختلفة، شديد الشبه بصنف الكلاب الذي يعجب كولي، إضافة لأنه يتيح له إمكانية تحريك فمه، وأرجله بحرية، ولكن دون القدرة على مد لسانه..أي لسان الكلب.
#動画：犬として暮らすとどのような感じか、知りたいと思ったことはないだろうか。実は、この疑問に対する答えを手にした日本人男性がいる。トコ氏は、本物そっくりのコリーの着ぐるみに、なんと200万円をかけたのだ。 @zeppetJP— Arab News Japan (@ArabNewsjp) May 27, 2022
(🎥@toco_eevee)https://t.co/PvsYYZyv9Q pic.twitter.com/VzWrZmlrAR
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