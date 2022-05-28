وفاة شاب أردني قبل زفافه بساعات.. وبعد أن وزع دعوات عرسه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في الاردن خبر وفاة شاب قبل زفافه بيوم واحد بعد أن وزع بطاقات الدعوة لحفل عرسه الذي كان مقررا اليوم السبت.

وعشية حفل زفافه، توفي الشاب منذر السبيله من عناصر شرطة محافظة الكرك، أمس الجمعة، إثر حادث سير مروع توفي فيه أيضا أحد أقاربه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة دعوة حفل زفاف الشاب السبيله وصورته، مرفقين معهما دعواتهم بأن يتغمد السبيلة بواسع رحمته.

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