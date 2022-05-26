بقدم واحدة.. فتاة هندية تقطع مسافة كبيرة يوميا للذهاب إلى مدرستها (فيديو)
وثق مقطع فيديو، فتاة هندية تذهب إلى مدرستها يوميًا وهي تسير على قدم واحدة.
وظهرت الفتاة وهي تقفز على قدم واحد، بعد أن فقدت قدمها الأخرى، حيث تسير الطفلة ما يقرب من نصف كيلو متر يوميا من أجل الذهاب للمدرسة.
وطالب البعض بتوفير دراجة ثلاثية العجلات للطفلة، لتتمكن من قطع الطريق بسهولة.
जमुई की इस बच्ची का वीडियो दिखा. किसी दुर्घटना में इसका एक पैर नहीं रहा. माता-पिता मजदूरी करते हैं और बच्ची पढ़ने के लिए आधा किलोमीटर ऐसे ही जाती है. @iChiragPaswan से गुजारिश है कि बच्ची को एक ट्राइसिकल उपलब्ध करा दें. मीडिया से आग्रह है कि बच्ची की लाचारी का तमाशा मत बनाइएगा.🙏 pic.twitter.com/FMSJbxXgyZ— Utkarsh Singh (@UtkarshSingh_) May 25, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news