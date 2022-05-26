رجل يموت في الحال بعضّة كلب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي رجل بعد أن عضه كلب بمبنى في ويلز. وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغا قبل الإثنين الماضي من خدمة الإسعاف بأن الرجل (62 عاما) توفي في مبنى على طريق هولت في ريكسهام، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وعلى الرغم من جهود المسعفين، جرى الإعلان عن وفاة الرجل في مكان الحادث، حسبما ذكرت شرطة نورث ويلز.

وقالت الشرطة، إنه تم احتواء الكلب "بشكل آمن في المبنى وتم قتله بشكل رحيم من قبل طبيب بيطري في مكان الحادث".

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