مصر.. حملة تسفر عن ضبط " 8 بطيخات" مخالفة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "القاهرة 24" خبراً حول قيام رئيس حي المطرية في العاصمة المصرية القاهرة اللواء خالد محمد شحاتة، أول من أمس، عاونه إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية ووحدة الرصد، بحملة إشغالات على شارع التروللى وتم رفع الإشغالات وتحرير محضر إشغال طريق وإيداع الحرز مخزن الحي.

وقال الموقع إنه بحسب تعليمات اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حي المطرية، تم تسليم مضبوطات اليوم من حملة شارع التروللى إلى الجمعية الشرعية مسجد أنوار المصطفى.

وحسب البيان والصور الصادرة عن الحملة، يتضح أن المضبوطات عبارة عن 8 بطيخات لا غير.

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