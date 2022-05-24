السعودية.. فيديو لعامل مطعم يثير الغضب بسبب النظافة والشركة تعلق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لعامل في مطعم بالسعودية لم يتبع الإجراءات الصحية والنظافة العامة في إعداد المنتجات الغذائية.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله في الساعات الماضية، العامل وهو يستخدم يديه في تعبئة المنتجات، دون ارتداء قفازات واقية، كما ظهر أيضا وهو يضع يده في أنفه.

وأثار الفيديو غضب عديدين طالبوا بفصله من العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتشديد الرقابة على المنافذ التي تقدم خدمات غذائية.

ومن جانبها، علقت شركة "هرفي" للمنتجات الغذائية المشغلة له قائلة: "يعتبر هذا تصرفاً فردياً ولا يمثل بأي شكل من الأشكال مستوى النظافة والخدمة والإجراءات الاحترازية التي تتبعها شركة هرفي بكامل قطاعاتها".

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