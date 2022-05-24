مصر..إحباط زواج قاصر قبل زفافها بـ 24 ساعة

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت مدير عام وحدة حماية الطفل في محافظة قنا المصرية، سميحة سعد، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة زواج قاصر قبل زفافها بـ 24 ساعة بإحدى قرى مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

وقالت سعد لـ «القاهرة 24» إن الوحدة العامة لحماية الطفل تلقت بلاغ من نجدة الطفل يفيد بزواج طفلة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما، من شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وعلى الفور تم توجيه فريق إلى موقع البلاغ، وتم إحباط الزواج، وإخطار النيابة لاستكمال الإجراءات.

وأكدت مدير عام وحدة حماية الطفل، أنه جرى التواصل من قبل اللجنة مع أسرة الطفلة، للعدول عن الزواج قبل بلوغ السن القانوني، وتعريفهم بالأضرار الناتجة عنه صحيا وقانونيا، مشيرة إلى أنه جرى أخذ التعهدات اللازمة على والد الطفلة، لمنعه من إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانوني 18 سنة، كما أنه سيجرى متابعة الطفلة أسبوعيا، للتأكد من عدم إتمام زواجها في الخفاء.

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