نصائح للتعامل مع نوبة الهلع

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

أشار المختص في مجال الطب النفسي بافيل جافنيروف إلى الطرق المختلفة لتخفيف نوبة القلق و التوتر العصبي بسرعة حيث أن هناك طريقتان الأولى قصيرة المدى، تهدف إلى تخفيف القلق وقت حدوثه والأخرى طويلة المدى، مرتبطة بتغيير تصور واستيعاب الأحداث المثيرة للقلق بشكل عام.

التنفس

بالنسبة للطريقة الأولى، عندما يتم اكتشاف القلق في أكثر اللحظات غير المناسبة، يمكن تقليله بسرعة بمساعدة تقنيات خاصة كتنظيم عملية التنفس.

وينصح بتركيز الانتباه بالكامل على التنفس، ومحاولة الاسترخاء بشكل تدريجي عند الزفير كما يفضل القيام بتمارين التنفس بانتظام، لكي يكون التركيز على التنفس في اللحظة الحرجة أمرا سهلا.

إلهاء الذات وتشتيت الانتباه

الطريقة الثانية، التي لا تقل فاعلية، هي إلهاء الذات في اللحظات الحرجة.

فإذا أثار حدث ما قلق الإنسان، فهذا يعني أن له أهمية خاصة بالنسبة له وذلك وفقاً لـ " لينتا رو" لذلك ينصح الطبيب النفسي بتحويل الانتباه إلى شيء ممتع كالاتصال بأحد أفراد أسرتك أو تشتت انتباهك عن طريق المراسلات الممتعة على إحدى الشبكات الاجتماعية.

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