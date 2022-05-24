"الصحة العالمية" تعلن وجود لقاح لـ"جدري القرود" لكن "يحتاج إلى اختبارات"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت منظمة الصحة العالمية وجود لقاح لجدري القرود، لافتة إلى أنه حصل على الموافقات اللازمة.

وفي تصريحات نقلها موقع "العربية" أكدت المنظمة أن اللقاح لا يزال يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات.

وأوضحت أن جدري القرود لن يتحول لوباء مثل كورونا؛ معللة بأنها تمتلك اللقاح، مطالبة الدول بالإعلان عن الإصابات الموجودة فيها.

وقالت: على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، لافتة إلى وجوب التوعية من هذا المرض، وكيفية التعامل معه.

ونصحت المنظمة الدولية بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط، مؤكدة أنه "لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القرود".

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