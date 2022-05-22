حارس يحاول إبهار الزوار بشجاعته أمام الأسد.. شاهد ما حدث!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو متداول على تويتر، لحظة قضم أسد إصبع حارس بحديقة حيوانات في جامايكا.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، الحارس وهو يقف أمام قفص الأسود وأراد التباهي بشجاعته أمام الزوار، عن طريق إغاظة الأسد.

وبدأ الحارس بلمس رأس الأسد لمرات عدة، لكن الأسد تمكن من عض إصبعه بقوة حتى قطعه في النهاية، حسبما أبان الفيديو.

ووقع الحارس أرضا، وشوهد وهو يركض ليركب سيارته، ويُعتقد أنه ذهب للمستشفى، بعد ما حدث معه.

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