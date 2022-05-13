لسبب غريب.. أم أمريكية تقتل أولادها الثلاثة بمساعدة الرابع !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأميركية "جريمة بشعة"، بعد أن قتلت أم، تبلغ من العمر 38 عاما، 3 من أطفالها، لسبب غريب.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القصة بدأت بعد أن اتصل أحد الأشخاص بالسلطات الأمنية، لإبلاغها بأن جارتهم، الأم أنغيلا دون فلوريس، دخلت منزلهم، الأحد الماضي، في حدود الساعة الواحدة صباحا، حاملة نسخة من الكتاب المقدس وشمعة.

وحضرت الشرطة إلى المكان، وجرى نقل فلوريس إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون الاشتباه في حدوث أي شيء.

لكن في حدود الثامنة صباحا، استجاب ضباط شرطة لوس أنجلوس لبلاغ بشأن وجود شخص مسلح في منزل فلوريس، تبين أنه ابنها الرابع المراهق، البالغ من العمر 16 عاما.

واكتشفت عناصر الشرطة، بعد وصولها، 3 جثث لأطفال أنغيلا، وهم ناتالي (12 عاما) وكيفين (10 سنوات) وناثان (8 سنوات).

واعترفت الأم أمام المحكمة، الأربعاء، بقتل أطفالها الثلاثة، مشيرة إلى أن ابنها الرابع ساعدها في ذلك، وهو ما ينفيه الأخير.

وقالت حسب "سكاي نيوز" إنها أقدمت على فعلتها لأنها "اعتقدت أن أطفالها الثلاثة ممسوسون من الشياطين".

وذكر طليقها جاكوب لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنها اتصلت به قبل أسبوع وكانت تتحدث له حول الدين، مضيفا: "كانت تخبرني بأشياء.. لا أعرف حقا ما حدث لأنها لم تكن متدينة أبدا".

وحددت الجلسة المقبلة لأنغيلا دون فلوريس في أغسطس المقبل، فيما سيمثل المراهق أمام محكمة الأحداث يوم 25 مايو الجاري.

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