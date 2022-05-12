حدث غريب في عرس جماعي عائلي..كل عروس ذهبت مع صهرها

المصدر: موقع الامارات اليوم

أدى انقطاع التيار الكهربائي عن زفاف جماعي في الهند، إلى خطأ قاتل تسبب باختلاط خاطئ بين العرسان، مما أدى لزيجات لم تكن مرتبة بين فتيات وشبان بالخطأ.

وحدث الاختلاط الغريب عندما رتب رامشلال رالوت، المقيم في ولاية ماديا براديش في الهند، زواج ابنه وبناته الثلاث جميعًا في نفس اليوم، فارتدت جميع البنات فستانا مشابها من ذات التصميم وكانت وجوههن مغطاة أيضًا بالحجاب، تماشياً مع التقاليد المحلية.

وترافق حفل الزفاف مع انقطاع طويل للتيار الكهربائي، ما أدى إلى فوضى في الخدمة، لتقدم كل عروس الى رجل اختها، لان الاب بدلًا من إلغاء حفل الزفاف وإعادة تنظيمه، قرر بالاستمراربه ، وقدم لابنته التي تُدعى نيكيتا عريسها الذي تبين أنه عريس الأخت كاريشا، والتي بدورها ترافقت مع عريس أختها المنتظر، وكذلك حدث الامر مع الاخت الثالثة. وانتشرت القصة المحرجة الحادثة بتقرير محلي على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أكدها لاحقا أحد ضيوف الزفاف ل«الإندبندنت».

وشرح أن الفتاة نيكيتا، كان من المقرر أن تتزوج من رجل يُدعى بهولا، لكن انتهى بها الأمر بمرافقة عريس أختها كاريشما، واسمه غانيش، وقال عم العروس إن إحدى النساء تزوجت بالفعل من الرجل الخطأ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما وصفه كأمر اعتيادي في القرية، فقال: «لم يتبادلوا أكاليل الزفاف أو عهود الزواج، لكن [الخلط] حدث لأحد الطقوس». وقال أنهم انتظروا التيار الكهربائي قبل استئناف الزفاف منعا لأخطاء مشابهة، مؤكدا أن الحفل «استمر كما هو مخطط له» بمجرد عودة التيار الكهربائي. بحسب صحيفة «ميرور».

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