قصاص إلهي من قاتل وهو يدفن جثة ضحيته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال محققون في ساوث كارولينا الولايات المتحدة الأمريكية، أن رجلا قام بقتل صديقته خنقا عثر عليه ميتا بنوبة قلبية بينما كان يدفن جسدها في الفناء الخلفي لمنزله.

وتم العثور على جثة جوزيف ماكينون يوم السبت في بلدة ترينتون الصغيرة بولاية ساوث كارولينا، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة عن رجل يبدو فاقدا للوعي في حديقة المنزل، وتم استدعاء خدمات الطوارئ لكن دون أن يتمكنوا من إحيائه، بحسب قناة «سكاي نيوز» الامريكية.

وعندما بدأت الشرطة بالتحقيق في وفاة الرجل البالغ من العمر 60 عامًا، وجدوا جثة ملفوفة في أكياس قمامة في حفرة محفورة حديثًا.

وتبين أن الجثة هي لباتريشيا دينت، 65 عامًا والتي اتضح أنها شريكته وأنها توفيت خنقا.

وكشفت السلطات عن اعتقادها بأن جوزيف كان على وشك الانتهاء من دفن جثة صديقته، عندما ابتعد وانهار.

وأكدت الشرطة لاحقا أن القاتل المشتبه توفي بنوبة قلبية قبل أن ينتهي من دفن ضحيته. وكان الاثنين يعيشان معا وفقا لمعلومات الجيران.

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