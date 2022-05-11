جفاف بحيرة امريكية يكشف عن مقبرة جماعية للعصابات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقعت وسائل إعلام أمريكية أن يؤدي الجفاف المستمر الذي تتعرض له بحيرة Lake Mead في نيفادا إلى كشف سلسلة من الجثث وضحايا العصابات.

فبعد أقل من أسبوع من العثور على جثة مخبأة في برميل، تم العثور على المزيد من الجثث البشرية في المنطقة.

و أفادت محطة الأخبار المحلية KLAS أن زوارا اتصلوا بخدمة المتنزهات الوطنية يوم السبت بعد رؤيتهم للمزيد من العظام بشرية أثناء التجديف بالقرب من خليج كالفيل.

وكانت بقايا لهياكل عظمية تم العثور عليها الأسبوع الماضي داخل برميل قديم متآكل بالقرب من شواطئ البحيرة.

وذكرت "الأسوشيتد برس" أن العناصر الموجودة في البرميل تشير إلى أنها ألقيت في الماء في وقت ما في الثمانينيات، حيث كانت معدلات الجريمة ولاسيما المنظمة عالية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

في ذلك الوقت،علقت شرطة لاس فيغاس بأنه من المحتمل ظهور المزيد من العناصر وربما رفات بشرية أكثر من المياه المتراجعة.

وكان اكتشاف الأسبوع الماضي في منطقة البحيرة التي غطتها عشرات الأقدام من المياه قبل بضعة عقود فقط.

ولا تلوح في الأفق نهاية للجفاف الضخم الذي يتعرض له الجنوب الغربي الأمريكي ، والذي أدى أيضًا إلى انخفاض الخزان الرئيسي في بحيرة باول إلى مستويات مقلقة ، مما قد يؤدي إلى تعذر توليد الطاقة الكهرومائية لملايين الأشخاص في المنطقة.

ويعد الجفاف المستمر في الجنوب الغربي الأسوأ منذ 1200 عام على الأقل ، وفقًا لبحث نُشر في وقت سابق من هذا العام.

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