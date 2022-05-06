شاهد أول صورة لياسمين صبري بعد طلاقها .. ومع من جمعتها !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري في صور عقب تعاقدها على بطولة مسلسل يحمل اسم "الشادر" في أول ظهور لها عقب طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، بعد أكثر من عامين من زواجهما.

وظهرت صبري في صورة جمعتها بزميلها أشرف عبد الباقي والمخرج سامح عبد العزيز ومنتجة العمل، بعد أن تعاقدت على المشاركة في بطولة العمل المكون من 15 حلقة.

وسيجري تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، ويعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، ويشهد عودة ياسمين صبري للتمثيل بعد غياب لم تعتد عليه لفترة طويلة.

وكان الظهور الفني الأخير لياسمين صبري في عام 2020 قبل زواجها من أبوهشيمة، حيث قدمت وقتها مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان، إلا أنها لم تظهر بعدها مجددا.

ويأتي تعاقدها على مسلسل جديد بعد انفصالها ليتسبب في شائعات خرجت لتقول إن الطلاق وقع بسبب رغبة ياسمين صبري في العودة إلى التمثيل مجددا، بعد غيابها عن الفن طيلة الزواج، ولم تكن تظهر سوى في البرامج أو المناسبات العامة، وجاء الإعلان عن العودة بعد أيام من طلاقها.

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