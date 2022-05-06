مصري يوثق بالفيديو تحرشاً جماعياً بسائحات في الأهرامات والأمن يحقق .. (شاهد الفيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مواطن مصري في منطقة هضبة الهرم بمحافظة الجيزة تحرش مجموعة من الشباب والأطفال بسائحات أجنبيات ومضايقتهن خلال عطلة عيد الفطر.

ووفق موقع "القاهرة 24" يظهر الفيديو المتداول محاولة فتيات أجنبيات الفرار أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامستهن وتصويرهن دون إرادتهن.

وأشارت مصادر أمنية مصرية إلى قيام الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار، بفحص مقطع الفيديو لتحديد هويات المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم.

وأكدت المصادر أن الفتيات الأجنبيات لم يحررن محضرا بالواقعة، وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو.

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