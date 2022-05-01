حريق هائل في شقة سكنية بمصر .. شاهد لحظة قفز طفل من البلكونة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اندلع حريق بشقة سكنية في الطابق الثالث تتواجد بها سيدة مسنة وطفلان في شارع الترعة في شبرا شمال العاصمة المصرية القاهرة .

ووثق مقطع فيديو لصحيفة "المصري اليوم، تصاعد دخان من الشقة بشكل كبير، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلين قبل وصول قوات الإطفاء.

وأظهر الفيديو قيام طفل بإلقاء نفسه من شرفة الشقة "البلكونة" بينما تمكن عدد من الشباب في الطابق الثاني بإمساكه، وسط تصفيق المارة والجيران الذين وقفوا لمتابعة الحادث.

وحرص احد الأشخاص من المتواجدين لحظة إنقاذ الطفل على طمأنة المواطنين ، حيث كتب في تعليق له على الفيديو “ الحمد لله والله كنا في عذاب وقتها والحمد لله ربنا نجاه ”.

وباشرت القوات الأمنية الحادث وفرضت طوقاً أمنياً حول العقار، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء حتى تم محاصرة النيران وإخمادها، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى، فيما تم إنقاذ السيدة المسنة من الموت حرقاً، كما أسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل.

لحظات إنقاذ طفل من حريق شقة سكنية في شبرا مصر pic.twitter.com/SklolIwQdA — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) May 1, 2022

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