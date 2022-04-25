السعودية.. سيول في وادي الجريسية تقلب شاحنة بعد هطول أمطار غزيرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو انقلاب شاحنة في سيل وادي الجريسية شمال مهد الذهب المركز الإداري لمحافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة، بالسعودية إثر هطول أمطار غزيرة.

وأظهر الفيديو احتجاز السيول للشاحنة التي انقلبت على جانبها والتي لم تستطع المغادرة بسبب المياه الغزيرة .

كما أوضح الفيديو وقوف عدد من المارة والمركبات المتوقفة على جانبي الوادي والذين لم يتمكنوا من قطع السيل وإنقاذ الشاحنة.

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