كيني يعتزم الزواج من ثلاث شقيقات معاً: "أفعل ذلك لأنني أكره الخيانة" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال رجل كيني على وشك الزواج من ثلاث شقيقات قابلهن قبل شهرين فقط إنه "رجل كريم مخلص"، وأنه لا يشك في قدرته على إرضائهن جميعا.

من جهتهن كشفت الأخوات كيت وإيفا وماري في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من المقرر أن يتم ارتباطهن جميعًا بنفس الرجل في المستقبل القريب.

وكانت كيت أول من التقت بالعريس ، الذي يُدعى ستيفو ، في كينيا ثم قدمته إلى شقيقتيها، ومنذ ذلك الوقت يعشن سوية.

ويقول ستيفو "أميل إلى الاعتقاد بأن حبي لم يكن موجهاً لفتاة واحدة وأنني ولدت شخصاً متعدد الزوجات، وهذا يعرفه الجميع." موضحا "افعل ذلك لأنني اكره الخيانة، أريد أن أضيف النعم وبالصدفة جاءت في طريقي عندما أردتها".

وقال أنهم في هذه المرحلة " نتعلم من بعضنا البعض؛ نحن نأخذ وقتنا".

وكشف الرجل حسب "ديلي ستار" أن الفتيات التوائم الثلاثة، لديهن جدول زمني صارم بخصوص الواجبات الزوجية وكيفية توزيعها على مدى الأسبوع.

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