شخص يشعل النار في نفسه أمام مبنى المحكمة العليا الأميركية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أضرم شخص النار في نفسه أمام مبنى المحكمة العليا الأميركية أمس؛ مما أدى إلى إجلائه بمروحية، بحسب ما أفادت متحدثة باسم المحكمة العليا.

وبينت المتحدثة في بيان أنه في حوالي الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه.

وأضافت أن مروحية طبية هبطت في الساحة ونقلت الشخص إلى مستشفى محلي، حسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم.

وأكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدًا للسلامة العامة.

ولم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة؛ بسبب إجراءات التحقيق.

وتأتي هذه المأساة بعد يومين من إخلاء مبنى الكابيتول بعد إنذار خاطئ.

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