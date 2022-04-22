أسترالية تقطع 450 كيلومتراً كل أسبوع للوصول إلى أقرب بقالة !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت امرأة أسترالية تعيش في بلدة نائية للغاية إنها تعبر حدود الولاية في رحلة ذهاباً وإياباً مدتها عشر ساعات للحصول على البقالة والتسوق من متاجر "كمارت".

تعيش إيل ريغان (28 عاماً) في منزل في الإقليم الشمالي من أستراليا، وتقطع مسافة 450 كيلومتراً عبر حدود كوينزلاند إلى أقرب مدينة كل أسبوعين لشراء البقالة.

وقد وثقت المرأة، رحلتها في مقطع على تيك توك، وحصلت على الكثير من التعليقات التي عبر خلالها المتابعون عن صدمتهم من المسافة التي تقطعها "إيل" لشراء البقالة.

وفي مقطع فيديو ثان، حصل على مئات الآلاف من المشاهدات، أوضحت "إيل" إن أقصر مسافة تقودها للوصول إلى أقرب متجر على منزلها هي 4 ساعات و 40 دقيقة.

وعندما سئلت عن عدد المرات التي تتسوق فيها، قالت إيل، إنها أحياناً تذهب مرة كل أسبوع، وأحياناً تشتري أغراض كافية لأسبوعين أو شهر.

يذكر بأن "إيل" التي تعمل كمغنية ريفية، انتقلت إلى المنزل مع زوجها وطفلها قبل عدة أشهر، حسبما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news