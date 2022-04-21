قطة "على الهواء" وانقطاع كهرباء خلال مباراة.. مقطعا فيديو يشعلان مواقع التواصل بالكويت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سير قطة خلال بث مباشر على القناة الثانية بالتلفزيون الكويتي الرسمي الأمر الذي أثار تفاعلا.

وفي مقطع فيديو منفصل تداول نشطاء لقطات للحظة انقطاع الكهرباء في ملعب خلال مباراة، حيث نشرت صحيفة المجلس الكويتية المقطع بتعليق قالت فيه: "لحظة انقطاع الكهرباء وتوقف مباراة السالمية والفحيحيل بالدقيقة 2".

معالي الوزير المزيون .. قطوه تتمشى باستوديو الاخبار القناة 2 pic.twitter.com/UkpNhVlX8t — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 20, 2022

منو بينشال بهذه المناسبه ؟ https://t.co/ppjBwY7O9q — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 21, 2022

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