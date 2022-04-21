حادث مروع داخل موقف سيارات وصف بالأغرب في الكويت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت الكويت أمس، حادثا مروريا وصفته وسائل الإعلام هناك بالأغرب، والذي وقع في موقف سيارات، وأسفر عن إصابة ثلاثة وافدين آسيويين.

وأوضح مصدر أمني: أنه قد ورد بلاغ من غرفة العمليات بوجود حادث تصادم وإصابة في منطقة الدسمة قطعة 1 "مواقف فرع الغاز"، بحسب صحيفة الأنباء.

وفي تفاصيل الحادث، شوهدت مركبة تعلو مركبتين، وإفادة المسعف بوجود إصابة سريلانكيين اثنين، أحدهما بكسر بالساقين، والآخر بإصابة طفيفة، كما تم التحفظ على سريلانكي ثالث ثبت أنه المتسبب في الحادث.

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