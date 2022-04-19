أمريكية أنجبت 4 أطفال خلال 13 شهراً !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت امرأة أمريكية، كيف أنها تمكنت من إنجاب أربعة أطفال خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 13 شهراً فقط بعد أن حملت مرتين على التوالي خلال تلك الفترة.

وقالت تريسي (45 عاماً) والتي وثقت تجربة حياتها المزدحمة على صفحتها على تيك توك، بأنها أنجبت 4 أطفال خلال 13 شهراً بعد أن حملت مرتين على التوالي.

وشاركت تريسي مؤخراً مقطع فيديو تشرح فيه كيف تمكنت من تكوين هذه العائلة الكبيرة في وقت قصير، حيث قالت بأنها أنجبت طفلاً وحيداً منذ عشر سنوات، وطالما رغبت بتكوين عائلة أكبر.

وأضافت "عندما اكتشفت بأنني حامل، شعرت بسعادة غامرة، وبعد فترة الحمل أنجبت ثلاثة توائم من الإناث وهن هارلو وبابير وبريسلي، وبعد فترة قصيرة اكتشفت بأنني حامل وأنجبت مولوداً ذكراً بعد 29 أسبوعاً من الحمل".

وعبرت تريسي عن سعادتها لأن لديها الآن ابنا مراهق وأربعة أطفال آخرين دون سن الخامسة، حيث تعيش معهم في منزلها وسط مدينة نيويورك الأمريكية.

ولقي مقطع الفيديو الذي نشرته تريسي على تيك توك تفاعلاً على نطاق واسع، حيث عبر الكثير من المتابعين عن دهشتهم من إنجاب المرأة 4 أطفال خلال عام واحد، وتمنوا لها أن تعيش حياة سعيدة مع أطفالها، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني.

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