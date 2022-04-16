قرار جديد من السعودية يثير جدلاً: السماح للمرأة بالعمرة دون محرم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد المهندس هشام بن سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، أنه أقر السماح للمرأة إصدار تأشيرة عمرة دون وجود "محرم"، أو عصبة النساء.

وأشار متحدث وزارة الحج والعمرة، إلى أن "المحرم" كان في السابق شرطًا لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عامًا، والآن يُسمح لها بإصدار التأشيرة، وعدم إلزامها بالمحرم أو عصبة النساء. وأضاف: الآن لا توجد قيود لإصدار التأشيرة؛ إذ لا يُشترط وجود محرم أو عصبة النساء.

وأثار القرار موجة جدل حول مدى توافقه مع تعاليم الشريعة الإسلامية، في حين تناقل رواد على مواقع التواصل فتوى بأنه لا يجوز سفر المرأة من غير محرم في غير الحج والعمرة أو في حال انعدام الرفقة والنساء الثقات باستثناء مواضع الضرورة.

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