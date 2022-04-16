عباس النوري: "فوزان موجود بكل حارة وبكل حي ونقابله دائماً" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رد الممثل السوري ​عباس النوري​، على الانتقادات التي طالت مسلسله "​مع وقف التنفيذ​"، وقال أن "المناخ الانتهازي العام الموجود في الحياة الاجتماعية في سوريا الآن، خلق الكثير من نماذج فوزان"، بطل المسلسل وشخصيته الرئيسية التي يقدمها النوري.

وتابع: "فوزان موجود منه كتير، بكل حارة وبكل حي.. الناس رأت هذه الظاهرة وتعرفها جيدا وتقابلها بشكل دوري بالواقع، فالعمل كان ذاهب لمكان يكون أكتر شبه بالحياة الواقعية".

وبما يخص الانتقادات التي طالت شخصية "فوزان" الإنتهازية، قال: "هذه عدوى تفكير السلطات، بعض الأشخاص أصبحوا يفكرون كما تفكر رقابة السلطات".

وأضاف: "واقعنا متخلف، يجب التصالح مع الواقع الاجتماعي، وليس محاولة تخبئته، لن يكون هناك عقل حر طالما هناك تابوهات في العقل، وبدون عقل حر لن يكون هناك تطور، معيب التفكير بهذه الطريقة القبلية المتخلفة".

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