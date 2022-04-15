ياسمين صبري تشرح لمتابعيها الكيفية الصحيحة للوضوء والصلاة !!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت الفنانة ياسمين صبري نصيحة لجمهورها، شرحت لهم فيها كيفية الصلاة الصحيحة، لكي يتم تقبلها، وذلك عبر حسابها الشخصي على "تويتر".

وكتبت ياسمين صبري: "توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز".

من جانب آخر كشفت الفنانة ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” عن تعيينها سفيرة للمرأة العربية في لندن.

وشاركت الفنانة فيديو علقت عليه قائلًة : "تشرفت بمناقشة حقوق المرأة مع اللورد بورفيس من تويد كسفيرة لليونيسكو لتأمين مستقبلها".

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