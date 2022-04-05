تروج لأدوية مجهولة المصدر.. بلاغات ضد "معالجة السمنة" المصرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس خبيرة تغذية أربعة أيام احتياطا بعد بلاغات ضدها بالنصب تتعلق بالترويج لمنتجات قالت إنها تعالج السمنة.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن المتهمة التي تدعى "دعاء سهيل" اتهمت بالنصب والاحتيال على المواطنين، والإضرار بصحتهم والترويج عن أدوية مجهولة المصدر.

وذكر موقع صدى البلد أن الأجهزة الأمنية أوقفت سهيل بعد أن تلقت بلاغات ضدها تتهما بالنصب.

وكشفت التحريات أنها كانت تروج لأدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات المعنية وذلك من خلال العديد من القنوات الاعلامية بقصد التربح المالي.

وأسست دعاء سهيل قناة فضائية لعرض منتجاتها وأوهمت الضحايا بالعلاج من السمنة عن طريق الأعشاب والوصفات غير المصرح بها.

وادعت سهيل أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافا للحقيقة.

كانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد قضت مؤخرا بمعاقبة أحمد أبو النصر، المعروف باسم "طبيب الكركمين" بالسجن والغرامة بتهمة انتحال صفة طبيب، وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وأنشأ المتهم قناة فضائية، وأخرى على موقع يوتيوب، ادعى فيهما أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وروج لمنتجاته التي قال إنها تشفى جميع الأمراض.

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