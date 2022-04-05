مسؤول صيني: فيروس كورونا ينتشر سريعاً .. والوضع حرج للغاية

المصدر: بكين - د ب أ

قالت السلطات البلدية في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الثلاثاء إنه تم تمديد الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على 26 مليون من سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.

وفي إشارة للزيادة الكبيرة في حالات الاصابة بفيروس كورونا، وصف جو هونجهوي نائب السكرتير العام لحكومة شنغهاي الوضع بأنه "سباق مع الزمن"، مضيفاً: "الفيروس ينتشر سريعا وبطريقة خفية".

ومازال المسؤولون ينتظرون نتائج اختبارات فيروس كورونا الجماعية التي أجريت أمس الاثنين. ويجب نقل المصابين إلى منشآت حجر صحي. وقال جو: "الوضع حرج للغاية".

وسجلت لجنة الصحة في بكين أكثر من 16 ألف إصابة جديدة يوم الثلاثاء، وهو أعلى رقم في موجة فيروس كورونا الحالية في الصين والأسوأ منذ عامين.

ولم تظهر أعراض على أكثر من 15 ألفا من الحالات المسجلة. وفي شنغهاي وحدها، تم تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وأكثر من 13 ألف إصابة بدون أعراض بعد اختبارات جماعية في الأيام القليلة الماضية. كما تضرر إقليم جيلين شمال شرقي الصين بشدة.

وسجلت المدينة أكثر من 70 ألف إصابة منذ بداية مارس. ويوم الاثنين، تم تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة للمرة الأولى.

وفي ظل فرض إجراءات الاغلاق وأوامر البقاء في المنازل، تتصاعد الشكاوى بشأن قلة الطعام. واعترف جو بالصعوبات، ولكن قال إن السلطات تعمل على توفير الطعام والسلع الاساسية للسكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news