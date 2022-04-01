10 فوائد غير متوقعة لـ "أكياس الشاي المستعملة" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

إذا دفنتها داخل حديقة منزلك، فيمكن لأكياس الشاي المستعملة أن تكون ذا فوائد كثيرة، بحسب تقرير لموقع "تيبس آند تريكس".

وأوضح التقرير أنه بعد معرفة ذلك سيحرص غالبية الناس على الاستفادة منها، لافتاً إلى أن دفن أكياس الشاي المستعملة في التربة له آثار إيجابية تزيد من كفاءتها في الزراعة، خاصة إذا كانت بعض الشتلات لا تنبت فيها. كما يمكن الاستفادة من هذه الأكياس في عشر فوائد اخرى غير متوقعة هي:

1- التخلص من الروائح الكريهة

يمكن وضع أكياس الشاي المستعملة في الثلاجة للتخلص من الروائح غير المرغوبة، كما يمكن استخدام هذه الأكياس للتخفيف من الروائح الكريهة في أكياس القمامة ومنفضة السجائر.

2- إزالة الروائح من اليدين

بعض الروائح كالثوم والبصل لا تزول بسهولة من اليدين باستخدام الصابون العادي، ويمكن فرك اليدين بأكياس الشاي المستعملة للتخلص من هذه الروائح.



3- تحضير حمّام للاسترخاء

يمكن الاستفادة من الخواص المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها الشاي، لتحضير حمّام يساعد على الاسترخاء ومكافحة أعراض الشيخوخة.

4- غسول فم طبيعي

تنقع أكياس الشاي الأخضر لبعض الوقت في الماء المغلي، وتترك لتبرد في درجة حرارة الغرفة، ومن ثم تستخدم كغسول فم طبيعي يغني عن المحاليل الكيماوية المتوفرة في الأسواق.

5- ملطف للشعر

يمكن استخدام أكياس الشاي كملطف طبيعي للشعر أيضاً، حيث يشطف الشعر بالماء المنقوعة فيه بعد غسله بشكل طبيعي.

6- التخلص من روائح القدمين

تنقع القدمان في الماء الفاتر المضاف إليه أكياس الشاي الأخضر للتخلص من الروائح الكريهة، حيث يمتلك الشاي الأخضر خواصا مضادة للجراثيم والبكتيريا المسببة لهذه الروائح.

7- علاج الهالات السوداء حول العينين

تبرد أكياس الشاي في الثلاجة لبضع دقائق، وتوضع حول العينين لمدة 15 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج، حيث تساعد هذه الأكياس على انقباض الأوعية الدموية حول العينين والتخلص بالتالي من الانتفاخات والهالات السوداء.

8- علاج الكدمات

بشكل مماثل لعلاج الهالات السوداء حول العينين، يمكن استخدام أكياس الشاي لعلاج الكدمات بوضعها على مكان الإصابة لأطول وقت ممكن.

9- تنظيف الزجاج والمرايا

يحتوي الشاي على مواد تساعد على التخلص من الشحوم والزيوت، لذلك يمكن استخدامه لتنظيف وتلميع المرايا والأسطح الزجاجية.

10- إبعاد الآفات المنزلية

تكره القوارض رائحة الشاي المغلي، لذلك يمكن وضع أكياس الشاي المستعملة في الخزائن والأدراج وأي مكان يتوقع خروج الفئران والقوارض منه.

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