البراءة لـ"لورديانا".. "أنتي معلمة" تحبس حمو بيكا وعمر كمال

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية في مصر، اليوم الاثنين، حكما بالحبس لمدة عام على مطربي المهرجانات "حمو بيكا" و"عمر كمال" بالإضافة إلى غرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستغلالهما مقطع فيديو للرقص والغناء للراقصة البرازيلية الشهيرة "لورديانا"، بغرض التربح.

كما قررت المحكمة براءة الراقصة "لورديانا" في نفس القضية.

وواجه المتهمون، 3 تهم هي الإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال، وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ونشر مقطع الفيديو للرقص والغناء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بقصد التربح، والذي جاء بعنوان "أنتي معلمة".

وبدأت أحداث القضية، عندما تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، بلاغًا يتهم الـ3 بنشر مقطع فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، واستغلالهم شبكة الإنترنت دون وازع أخلاقي، مما أدى إلى إخلالهم بالآداب العامة للمجتمع؛ بهدف الحصول على ربح مادي، نتاج تزايد المشاهدات.

وأُرفق بالمحضر صور وحسابات المتهمين، التي تم بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، فتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والتي أصدرت الحكم سالف الذكر.

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