شاهد.. لحظة تحطم هليكوبتر بالقرب من دالاس الأميركية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وثق مقطع فيديو، تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من مدينة دالاس في ولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وظهر في الفيديو، انهيار الطائرة في الجو بالقرب من دالاس مما أدى إلى سقوطها على الأرض، كما بدا أيضا دوار ذيل الطائرة وهو يهبط على الأرض بشكل منفصل عن الجسم.

فيما تبين أن الطائرة تحطمت فى ساحة خالية بقطاع تجارى مزدحم فى تكساس ، كما أسفر الحادث عن مقتل الطيار، وشخص آخر على متنها، فيما لم يصب أحد في المنطقة.

تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من مدينة دالاس في ولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل شخصين. pic.twitter.com/p3N4ENhZsS — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) March 25, 2022

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