أفضل مشروب دافئ للمساعدة في تحسين جودة النوم

المصدر: ترجمة:آمنة القحطاني

يمكن أن تؤدي الجودة السيئة للنوم إلى الارهاق و الكسل في اليوم التالي ، ولكن شرب الحليب قبل النوم سيساعد في تحسين جودة نومك.

لاحظ الباحثون في جامعة سمنان للعلوم الطبية استفادة المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات الرعاية التاجية من شرب مزيج الحليب والعسل قبل النوم حيث تمت مراقبتهم لمدة ثلاث أيام و أظهرت النتائج أن الاختلافات في جودة النوم ، التي تم الإبلاغ عنها بين المجموعة كانت "كبيرة" و واضحة بحلول اليوم الثالث.

وفقا لموقع اكسبرس وجدت أبحاث أخرى، في كلية الدراسات العليا في الطب بجامعة أوساكا، أن الحليب له "تأثير إيجابي على تحسين النوم لدى كبار السن الأصحاء".

في حين أن شرب الحليب قبل النوم يمكن أن يكون وسيلة مفيدة للنوم لكثير من الناس ، إلا أنه غير مناسب للجميع حيث ينصح الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز بتجنب الحليب في كل الأوقات .

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