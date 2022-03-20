احتفال تحول إلى مأساة.. سيارة تصدم حشدا وتقتل 4 في بلجيكا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صدمت سيارة حشدا كان يشارك في مهرجان بمدينة لوفيير جنوبي بلجيكا، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة، وقفا للسلطات المحلية.

وقال رئيس البلدية جاك غوبير لوكالة أنباء "بلغا"، إن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور الكرنفال".

وأضافت تقارير إعلامية أن الحادث ربما يكون ناجما عن مطاردة الشرطة للسيارة التي اصطدمت بالحشد حسب "سكاي نيوز".

وقالت وزيرة الداخلية إنليز فيرليندن: "ما كان يجب أن يكون احتفالا رائعا، تحول إلى مأساة".

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