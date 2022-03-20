فنان مصري يؤدي العمرة مع "صاحبته".. والجمهور يستشيط غضباً !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثار مطرب الراب أحمد عفروتو، حالة من الجدل عقب ظهوره بصحبة فتاة أمام الكعبة المشرفة، أثناء أدائهما مناسك العمرة.

وكان عفروتو، قد نشر صورا من العمرة، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق: "ربنا يتقبل إن شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور المصري الغاضب كالتالي: "إزاي لازقين في بعض وبيتصوروا في الحرم"، "ما هذا"، "معلش إنت بتتصور جنب البنت وأنت لازق فيها في الحرم"، "مفيش حاجة اسمها تروح تعمل عمرة مع صاحبتك، كفاية استخفاف بالدين وقدسية المكان"، "عفروتو بيعمل عمره مع صاحبته، ربنا يتقبل".

واعتبر بعضهم أن وقوفه بجانبها وكذلك بالقرب منها في صورة أخرى، مخالفا لتعاليم الدين في ظل عدم وجود رابط شرعي مثل الزواج بينهما، وطالبوا بالتحقيق معه على ما اعتبروه "اعتداء على المقدسات الدينية".

ولم يصمت عفروتو على الهجوم الذي تعرض له، حيث قال أن الموضوع "مش محتاج ده كله ! بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملو سيرش.. قال الحسن: المسلم محرم، ولعل من ليس بمحرم أوثق من المحرم".

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