أجواء الاحتفال برأس السنة الفارسية في مطعـم «إنيـغـما»

المصدر: الإمارات اليوم

بمناسبة عيد رأس السنة الفارسية وحلول فصل الربيع رسمياً، يحتفل فندق بلازو ڤيرساتشي دبي مع حفل غنائي مميّز وعشاء فاخر، فيصطحب الضيوف إلى بلاد فارس قديماً وسط أجواء من الفخامة.

يصادف عيد رأس السنة الفارسية، أو النوروز، هذا العام في 20 مارس، ويحتفل بأول أيّام الربيع بحسب التقويم الإيراني. أعدّ «إنيغما» بهذه المناسبة احتفالات رائعة مستوحاة من تقاليد المطبخ الفارسي.

تبدأ السهرة عند الساعة 7:00 مساءً، حيث يرحّب فريق العمل المتنكّر بزيّ الجيش الفارسي القديم بالضيوف، ويرافقهم إلى سفرة «هفت-سين» المستوحاة من مدينة برسبوليس، وهي مائدة تقليدية تشمل سبعة أشياء تبدأ بحرف السين.

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