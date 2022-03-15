مصر..عيادة لفحص المرضى «بالمراسلة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أمرت النيابة العامة في سوهاج جنوب القاهرة، بحبس عامل بتهمة إدارة عيادة طبية للكشف على المرضى «بالمراسلة»، أي عبر التواصل مع أطباء وشرح الحالة لهم ليخبرونه بالعلاج، الذي يصفه للمرضى مقابل مبالغ مالية.

وكان فريق تفتيش من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في سوهاج، قد تمكن من ضبط المتهم، الأحد، في مركز جرجا، كما ضبط «نرجيلة» كان يدخنها داخل المكان خلال مزاولة نشاطه.

وقالت وكيلة وزارة الصحة في سوهاج كريمة حامد، لموقع «سكاي نيوز عربية»، إنه المفتشين ضبطوا العديد من «الروشتات» (الوصفات) الطبية لدى المتهم في العيادة، وتم تحريزها.

وأضافت أنه تم كذلك «تحريز هاتفه المحمول الذي يدون عليه أرقام الأطباء الذين كان يتواصل معهم، لفحص المرضى بنظام المراسلة».

وأوضحت أنه «من غير الواضح ما إذا كان الأطباء الذين كان يتواصل معهم المتهم يعلمون حقيقة ما يفعله من عدمه، وما إذا كان يدفع لهم مبالغ مالية أم كان يستغلهم دون علمهم»، مشيرة إلى أن تحقيقات النيابة «ستكشف كل شيء وتحدد مسؤولية كل من لهم علاقة بالقضية».

وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة إنه كان يفعل ذلك «بقصد مساعدة المرضى الذين لا يستطيعون دفع مقابل الكشف المرتفع للأطباء»، وأنه «كثيرا ما قدم هذه الخدمة من دون مقابل للمرضى الفقراء، مستغلا صداقته بالعديد من الأطباء في تخصصات مختلفة».

وكانت قوة أمنية من قسم شرطا جرجا قد رافقت فريق التفتيش الصحي، وحرزت المضبوطات من داخل العيادة، وتم إغلاق المكان تنفيذا لقرار النيابة العامة.

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