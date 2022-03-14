تعرف إلى الأطعمة التي ينصح بتجنبها قبل النوم

المصدر: ترجمات

يجد بعض الأشخاص المصابون بالأرق صعوبة في النوم بانتظام و تكرار الاستيقاظ عدة مرات خلال فترة نومهم .

بحسب موقع «اكسبرس» تقول خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا « NHS » أن مشاكل النوم تميل إلى تسوية نفسها في غضون شهر تقريبًا لدى معظم الناس .

و تضيف: "يعاني معظم الناس من مشاكل النوم في حياتهم. في الواقع ، يُعتقد أن ثلث البريطانيين سيعانون من نوبات من الأرق في مرحلة ما ".

و تقول جامعة جونز هوبكنز: "في إحدى الدراسات ، الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا عالي الدهون لمدة ثمانية أسابيع كان لديها المزيد من النوم المتقطع في الليل وكانت تعاني من النعاس المفرط أثناء النهار.”

"قد يكون هذا لأن الأطعمة الغنية بالدهون تؤدي إلى زيادة الوزن وتقليل الحساسية تجاه مادة الأوركسين الكيميائية في الدماغ ، والتي تساعد في تنظيم ساعة نوم الجسم.”

"يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين مثل شرائح اللحم والدجاج أن تعطل النوم أيضًا لأنها تستغرق وقتًا طويلاً لتتحلل ، وهي مشكلة في وقت النوم لأن عملية الهضم تتباطأ بنسبة تصل إلى 50 في المائة أثناء النوم."

وتضيف: "تجنب أيضًا الأجبان القديمة أو المصنعة والسلامي والبيبروني. تحتوي على التيرامين ، الذي يؤدي إلى تحفيز الدماغ.”

نصائح لنوم أفضل

تنصح جامعة جونز هوبكنز : "من أجل نوم أفضل ، تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز القمح الكامل أو وعاء من دقيق الشوفان قبل النوم.”

"ستؤدي هذه الأطعمة إلى إطلاق هرمون النوم السيروتونين ، ولا تستغرق وقتًا طويلاً للهضم."

تقول مؤسسة النوم: "من الطبيعي أن ترغب في العثور على طعام يجعلك تشعر بالنعاس ، ولكن من المهم أن تكون واقعيًا.”

"النوم عملية معقدة تتأثر بالعديد من الأشياء بما في ذلك الصحة العقلية والتعرض للضوء والمشكلات الجسدية الأساسية."

وتضيف الجمعية الخيرية: "النظام الغذائي متعدد الأوجه أيضًا. انه ليس مجرد نوع طعام واحد ولكنه تأثير تراكمي ، حيث يتأثر بموعد وكمية طعامنا على مدار الأيام والأسابيع والشهور والسنوات.”

كما يمكن أن يكون للأفراد ردود فعل مختلفة تجاه الأنظمة الغذائية المختلفة ، مما يجعل من الصعب تحديد النظام الغذائي المثالي للجميع.

"بسبب هذه العوامل ، من الصعب تصميم دراسات بحثية تقدم إجابات قاطعة حول الغذاء الأمثل للنوم."

"نظرًا لتعقيد النظام الغذائي والنوم ، قد يكون من المفيد بالنسبة لكثير من الناس التركيز على الصورة الكبيرة - النوم الصحي وعادات النظام الغذائي - بدلاً من التركيز على الأطعمة والمشروبات الفردية."

يميل الأشخاص الذين يدخنون أيضًا إلى قضاء وقت أطول للنوم ، والاستيقاظ بشكل متكرر ، وغالبًا ما يعانون من اضطراب في النوم.

كما يمكن للكافيين والكحول منعك من النوم و الجيد. لذلك فمن المستحسن أن يقلل الناس من تناول الكحوليات وتجنب الكافيين مع اقتراب موعد النوم.

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