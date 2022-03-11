توفيق عكاشة ممنوع من الاختلاط ويعرض "طقم شوك ومعالق" للبيع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رد الإعلامي المصري توفيق عكاشة، على المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رغبته في بيع أحد أطقم أدوات لتناول الطعام، وهي معالق وشوك وسكاكين لم تستعمل نهائيا على حد قوله والبيع مقابل 20 ألف جنيه.

وتواصل القاهرة 24 مع الإعلامي توفيق عكاشة، وقال: الكلام المتداول بشأن تعرضي لأزمة مالية غير حقيقي، والحمد لله أنا بخير وحالتي المادية جيدة.

وآثار المنشور تعاطف جمهور السوشيال ميديا، الذين انهالوا بالدعوات من خلال التعليقات على المنشور، للإعلامي توفيق عكاشة.

وعلى جانب أخر، خضع الإعلامي توفيق عكاشة مؤخرا، لعملية جراحية لاستئصال المرارة بعد الأزمة الصحية التي نقل على إثرها لمستشفى العلمين.

كما خضع توفيق عكاشة، لعدد من الفحوصات والتحاليل بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، وحدد على إثرها موعد العملية الجراحية بعد يومين من الفحوصات.

وقال الطبيب المعالج لتوفيق عكاشة، الدكتور محمد عبدالوهاب: "حالة توفيق عكاشة مستقرة وعاد لمنزله لاستكمال فترة العلاج"، مشيرًا أنه حذر من الزيارة خلال الأسبوع الجاري من عدم اختلاطه بسبب الظروف الصحية الحالية.

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