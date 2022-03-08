طفل يقتل طفلين بحافلة والده.. قادها بسرعة عالية وانحرفت منه

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت وسائل إعلام مصرية إن أجهزة الأمن تلقت بلاغاً بتسبب طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً، في وفاة طفليْن وإصابة طفلة أخرى، حالَ قيادته حافلة صدمهم بها بمحيط مسكنهم بمدينة أكتوبر.

وقالت صحيفة "الوطن" إن النيابة العامة المصرية شاهدت تسجيلات كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الواقعة وتبين انحراف الحافلة واصطدامها بالمجني عليهم.

واستجوبت النيابة الطفل المتهم، فأقرَّ باستقلاله الحافلة المملوكة لوالده بغير علمه، وقيادتها بسرعة عالية، حتى فُوجئ حال مروره بأحد المنحنيات، بالمجني عليهم، فصدمهم خطأً ووقع الحادث، وأكدت تحريات الشرطة، حدوثَ الواقعة على هذا النحو، وأن الطفل المتهم قادَ الحافلة المملوكة لوالده خلسةً من غير علمه.

وأمرت النيابة المصرية بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية كبديل للحبس الاحتياطي، لكونه طفلاً لم يتجاوز خمسة عشر عاماً، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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