هل انتمت الهام شاهين إلى تنظيم داعش الإرهابي ؟ الجمهور المصري مصدوم !.. صور

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة المصرية ​إلهام شاهين​، أدت إلى حصول حالة من الجدل بين الجمهور، حيث ظهرت إلهام شاهين وهي مرتدية ملابس عسكرية لتنظيم داعش الإرهابي.

الجدير بالذكر أن السبب وراء ارتدائها هذه الملابس هو مشاركتها في مسلسل "​بطلوع الروح​" المقرر عرضه في رمضان 2022، والذي يطرح قضية الإرهاب، وتدور أحداثه حول مهندسة الكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي، وهو من بطولة ​منة شلبي​، إلهام شاهين، ​أحمد السعدني​، ​محمد حاتم​، دياموند أبو عبود، ​عادل كرم​، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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