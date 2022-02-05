عاجل.. أنباء ..الطفل #ريان فاقد للوعي وتحت إشراف طبي

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلن حساب مغربي بتويتر أن الطفل #ريان فاقد للوعي لكنه حي وهو تحت إشراف فريق طبي في المكان والحشود البشرية تكبر وتدعي الله له، وذلك بعد إخراجه من داخل البئر العميق الذي سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي، حسب صحيفة المرصد.

ووصلت في هذه الأثناء سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى حسب صحيفة هيسبرس .

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

و سيتم نقل الطفل ريان عن طريق طائرة إخلاء طبي إلى المستشفى بعد 5 أيام قضاها داخل البئر السحيقة.

ووثق مقطع فيديو لحظة اقتراب سيارة الإسعاف من موقع النفق استعدادا لخروج #ريان، حيث تستعد الفرق الطبية عند بوابة النفق.

وبدأت القوات العمومية في تأمين الطريق التي ستسلكها سيارة الإسعاف للوصول إلى مكان تواجد الطائرة التي ستنقل الطفل ريان إلى المستشفى.

وفي هذه اللحظات تم تجميع عناصر من مختلف الوحدات الأمنية، أيضا، بالقرب من منزل #الطفل_ريان.

🔴 عاجـــــــــل



الطفل ريان فاقد للوعي لكنه حي وهو تحت إشراف فريق طبي في عين المكان و الحشود البشرية تكبر و تدعي الله لحياته 🤲 pic.twitter.com/RQe50y31UB — Morocco News 🇲🇦 (@MoroccoNews_AR) February 5, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news